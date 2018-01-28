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§ NG.kz
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал, заявил заслуженный архитектор РК, председатель правления Союза архитекторов Астаны, президент Международной ассоциации союзов архитекторов СНГ и вице-президент Национальной ассоциации проектировщиков Казахстана Серик Рустамбеков.
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коматозник
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уровень квалификации проектировщиков в Казахстане резко упал, заявил заслуженный

Выступлю в роли гадалки -
Понауехали,да поумерли...
А кто типа понаучился, так то ж совсем не то
дыплом наш совсем не подразумевает наличие знаний.

Народный контроль
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...




Отправлено: 28.01.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Госэкспертиза для чего существует?Любой проект проходит госэкспертизу. Каждый начинает умничать и ставить себя незаменимым.

§ Алиса
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3969
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А Госэкспертиза для чего существует?

Вчк-ушка, но человек (в начале статьи) же озвучил ту волшебную штучку, благодаря которой многое сегодня имеет место быть - Цитата:
... за мзду, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой принесут,
.И это практически в 90% действует.
Цитата:
коматозник:
дыплом наш совсем не подразумевает наличие знаний.

зачем так громко и вслух ;-)
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Гость
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов




Отправлено: 28.01.18 - 12:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава Союза архитекторов




Отправлено: 28.01.18 - 12:35
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: Лжепроектировщики закладывают мину под всеми нами – глава...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10200
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Любой проект проходит госэкспертизу.

Не-а, не любой, а только от средней степени технической или технологической сложности. Остальные проходят частную экспертизу.
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