Цитата: Народный контроль:

А Госэкспертиза для чего существует?

Вчк-ушка, но человек (в начале статьи) же озвучил ту волшебную штучку, благодаря которой многое сегодня имеет место быть - Цитата: ... за мзду, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой принесут, .И это практически в 90% действует.

Цитата: коматозник:

дыплом наш совсем не подразумевает наличие знаний.

зачем так громко и вслух