Цитата: 1952/ Доктор СИЗО:

Приучите себя к цивилизованным формам общения с законом. И вам сразу станет легче.

Ну Вы Доктор даёте , эт там в Вашем Пакистане общение с законом , а здесь в Казахстане , общение исключительно с людьми . Снимал машину с учёта для продажи , пробили по штрафам . Вылез штраф который был на меня оформлен лет 7 назад . Штраф от фонаря , несоответствие чего то там в авто . Какой то умник , для выполнения плана по штрафам тупо залез в базу данных и методом тыка выбрал меня . Меня вообще ни кто за все эти годы не извещает и я ни сном ни духом . Приходит время обращения в АвтоЦон , покупатель рядом с нетерпением ждёт когда я сниму с учёта , а тебе её не снимают пока не оплатишь штраф . Конечно же можно было бегать по судам и инстанциям с жалобами и заявлениями (и потерять время , деньги и покупателя ) , но я просто отвалил 9000 тенге за штраф , решив что я не обеднею , а государству хоть какая то копейка . Так что , Уважаемый Доктор Сизо , не надо про легче и про цивилизованные формы , здесь Вам не Пакистан , здесь даже не выезжая ни куда , можешь нарушить .