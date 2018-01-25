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и заканчивая подкупами президентов целых стран, чтобы скупить там на корню нефтяные и алмазные месторождения..
Потом держа руку на пульсах у этих президентов, и в случае чего, могут перекрыть им денежный кислород, ту же самую разросшуюся взятку, арестовать миллиарды по всему миру, ввести войска..
Браво Туленов Мереке Заканович. Вы решили стать оппозиционером? В своей трусливо-шкодливой манере пытаетесь опорочить все наши достижения за годы независимости!!! И объяснить нам простым людям истинное происхождение Национального Фонда. И цель визита нашего президента в США к американскому президенту. Сильно вы поднялись. От обычного воришки отходами на элеваторе и взяткодателя до международного комментатора!!!!