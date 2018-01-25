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§ NG.kz
Где-то стало дешево, а где-то сердито
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Обновленный КоАП с его штрафными послаблениями выглядит весьма неожиданно в череде повсеместного законодательного закручивания гаек. Особенно гуманен он оказался к автолюбителям, низведя непомерные штрафы за нарушения ПДД в ранг просто высоких. В чем подвох?
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1952/ Доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и заканчивая подкупами президентов целых стран, чтобы скупить там на корню нефтяные и алмазные месторождения..
Потом держа руку на пульсах у этих президентов, и в случае чего, могут перекрыть им денежный кислород, ту же самую разросшуюся взятку, арестовать миллиарды по всему миру, ввести войска..

Браво Туленов Мереке Заканович. Вы решили стать оппозиционером? В своей трусливо-шкодливой манере пытаетесь опорочить все наши достижения за годы независимости!!! И объяснить нам простым людям истинное происхождение Национального Фонда. И цель визита нашего президента в США к американскому президенту. Сильно вы поднялись. От обычного воришки отходами на элеваторе и взяткодателя до международного комментатора!!!! :-) :-( ;-) :lol: 8-) :-o :oops: :-x

Хохол
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
Приучите себя к цивилизованным формам общения с законом. И вам сразу станет легче.

Ну Вы Доктор даёте , эт там в Вашем Пакистане общение с законом , а здесь в Казахстане , общение исключительно с людьми . Снимал машину с учёта для продажи , пробили по штрафам . Вылез штраф который был на меня оформлен лет 7 назад . Штраф от фонаря , несоответствие чего то там в авто . Какой то умник , для выполнения плана по штрафам тупо залез в базу данных и методом тыка выбрал меня . Меня вообще ни кто за все эти годы не извещает и я ни сном ни духом . Приходит время обращения в АвтоЦон , покупатель рядом с нетерпением ждёт когда я сниму с учёта , а тебе её не снимают пока не оплатишь штраф . Конечно же можно было бегать по судам и инстанциям с жалобами и заявлениями (и потерять время , деньги и покупателя ) , но я просто отвалил 9000 тенге за штраф , решив что я не обеднею , а государству хоть какая то копейка . Так что , Уважаемый Доктор Сизо , не надо про легче и про цивилизованные формы , здесь Вам не Пакистан , здесь даже не выезжая ни куда , можешь нарушить .

неравнодушная
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
здесь Вам не Пакистан

такая же собственно нищая азиатская дыра как и москва

инсектор мура
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну,думаю на 112 и хохла попочки уже завели.
сушите сухари.

...
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
здесь Вам не Пакистан , здесь даже не выезжая ни куда , можешь нарушить .


в ауле что-ли?
ну ты и пыхтишь.

Гость
Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 12:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 12:59
Комментарий проходит проверку.
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Страница 7 из 7«1...567
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