NG.kz 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники экологической акции "Прощай, елка!"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:15 Занятия в школах отменяли из-за морозов, поэтому корреспондентам "НГ" помогли с погрузкой сотрудники ТОО "АБЗ+". Каждое утро на школьный двор это предприятие отправляет КамАЗ и рабочих. В четверг и пятницу елочная бригада "НГ" вывозила новогодние деревья со двора СШ № 17.

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