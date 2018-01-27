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≡ 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники экологической акции "Прощай, елка!"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники экологической акции "Прощай, елка!"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занятия в школах отменяли из-за морозов, поэтому корреспондентам "НГ" помогли с погрузкой сотрудники ТОО "АБЗ+". Каждое утро на школьный двор это предприятие отправляет КамАЗ и рабочих. В четверг и пятницу елочная бригада "НГ" вывозила новогодние деревья со двора СШ № 17.
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Народный контроль
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...




Отправлено: 27.01.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чему радоваться? Что очередные молодые ели в количестве 1159 сосен пошли козе под хвост? Судить надо за уничтожение зелённых насаждении!

сосед еаэс
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...




Отправлено: 27.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
елочная бригада "НГ" вы определитесь уже какая у вас бригада?

§ шолом рубашкин
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 28.01.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сосед еаэс:

Точно. :-)
Профайл

Директор Пляжа
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...




Отправлено: 28.01.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

сосны объелась?

Народный контроль
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...




Отправлено: 28.01.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
сосны объелась?

У варваров и традиции варварские!

гола
Re: 1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники...




Отправлено: 28.01.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
У варваров и традиции варварские!


а чего ты постоянно орешь?
без ора не получается?
постоянно истерика.

Гость
1 159 сосен вывезли за два дня из школьного двора участники экологической акции "Прощай, елка!"




Отправлено: 28.01.18 - 12:38
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