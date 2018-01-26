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§ NG.kz
Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за этим стоит?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Броская реклама группы 6PM Kostanay бойко зовет молодежь собраться вместе и весело провести время в приятной и уютной обстановке. Попробуйте наш хороший кофе и отдохните с душой, зовите друзей, слушайте классную музыку, знакомьтесь. Звучит прекрасно.
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§ сайлау курманов
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2556
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
многие иеговисты у меня в друзьях , зря вы так про них , вполне безобидные ребята
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Гость
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 28.01.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Арман:
Не удивляйтесь если ваш сынок или дочка вдруг потом нисчего станет вославлять Христа и подпевать госпелы по команде.

Лично я буду только рад этому.

Гость
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 28.01.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Муми:
В России их закрыли, так они к нам перебрались. Уже давно доказано, что свидетели Иеговы- проект ЦРУ с целью создания агентов влияния и шпионов

Кем? Когда? Документы? Почему же их количество больше всех в США?
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