Гость Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за... #17







Отправлено: - 11:58 Цитата: Муми:

В России их закрыли, так они к нам перебрались. Уже давно доказано, что свидетели Иеговы- проект ЦРУ с целью создания агентов влияния и шпионов

Кем? Когда? Документы? Почему же их количество больше всех в США?