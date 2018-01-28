Житель Re: Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и... #1







Отправлено: - 09:37 Какая польза от этих встреч?Просто так,поболтали и всё,какие то задачи акимчики выполняют за год,какие задачи?Ни кто не знает но что то они выполняют,ни разу не поднялся вопрос почему большинство сельских акимов не живут в округах,да много вопросов к этим бесполезным больтунам и попрошайкм.Эту страну уничтожает коррупция.