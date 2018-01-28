/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов с населением		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов с населением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31285
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы акиму можно будет задать заранее: отправить их на блог, написать SMS, продиктовать по телефону или написать его собственноручно и опустить листок с вопросом в специальный ящик. Более подробно - в этой статье.
Читать новость

Житель
Re: Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и...




Отправлено: 28.01.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая польза от этих встреч?Просто так,поболтали и всё,какие то задачи акимчики выполняют за год,какие задачи?Ни кто не знает но что то они выполняют,ни разу не поднялся вопрос почему большинство сельских акимов не живут в округах,да много вопросов к этим бесполезным больтунам и попрошайкм.Эту страну уничтожает коррупция.

$руль Саломонович Суддакер
Re: Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и...




Отправлено: 28.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эту страну уничтожает коррупция.
уверен, она уже справилась, со своей задачей... 8-) причем на отлично.... :-o

Житель
Re: Где и когда пройдут отчетные встречи акимов городов и...




Отправлено: 28.01.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сарыкольском районе уже прошли сходы в Маяке,Тимирязевке и Урожайном,работают акимчики на износ опережая график, падая от усталости,во как.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 2
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх