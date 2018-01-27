elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10278





(Полноправные пользователи) Сообщений: 744

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:04 Цитата: drakon:

остальное - за превышение скорости...

Так ты у нас Гонщик ещё тот

А что за встречку не разу? Хотя оно и понятно. Как можно считать за встречку, простой разворот. А вот там у них проблема. Взятку давать нужно, за то что с парковки выехал