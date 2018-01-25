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§ NG.kz
Где-то стало дешево, а где-то сердито
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31281
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Обновленный КоАП с его штрафными послаблениями выглядит весьма неожиданно в череде повсеместного законодательного закручивания гаек. Особенно гуманен он оказался к автолюбителям, низведя непомерные штрафы за нарушения ПДД в ранг просто высоких. В чем подвох?
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Директор Пляжа
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 27.01.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:

Он еще (112), хотел за больничку рассказать.
Кому и сколько отстегивает поверх положенной оплаты.
Ждем.

google
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 27.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:

Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон…
Что Доктор вы не настоящий? ;-) ;-) :lol:

§ elektron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если серьёзно. То взятками только пособляем полицаям, и под статью подводим, в том числе и себя. Потому как штраф, можно опротестовать при желании. Как например выезд с парковки, с выездом на встречку. Можешь двигаться задним ходом где хочешь, кроме :
перекрёстков,
пешеходных переходов;
тоннелей;
мостов, путепроводов, эстакад и под ними;
железнодорожных переездов;
мест с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;
мест остановок маршрутных транспортных средств.
(п. 8.12) в РФ вроде :lol:
Вот они и стоят там, лохиков ловят. Взятку то не опротестуешь :lol: 8-)
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§ Victor Yang
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10199
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.01.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Взятку то не опротестуешь

Ты рассуждаешь с позиции европейца с нормальной зарплатой. У нас логика другая - если даже виноват, всё равно взятка дешевле обходится.
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§ elektron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
если даже виноват, всё равно взятка дешевле обходится.

Вот именно, если виноват, то заплати. А взятка ещё дороже обойдётся. Но это ещё походу не в скором времени произойдёт ;-) А потом если вдруг сомнения гложут, можно пойти к адвокату и опротестовать, во всяком случае попытаться можно. прецеденты уже имели быть место. Да и кстати зарплата, далеко не фактор. Влетают и бедные и миллионерые футболисты, которых уже прав лишали. Закон для всех один! :lol: Ну разве что может и есть более ровные? но пока не слышал :lol:
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§ elektron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас логика другая - если даже виноват, всё равно взятка дешевле обходится.

Разве что, если даже НЕ виноват ;-)
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1952/ Доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 27.01.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приучите себя к цивилизованным формам общения с законом. И вам сразу станет легче. 2 года назад, я ехал с дочерью. Она опаздывала на работу и заодно решила отвести меня в центр Манамы. Что бы я спокойно походил и посмотрел достопримечательности. Дорога пролегала вокруг большой мечети. Стоял знак ограничения 50 км/час. В Бахрейне максимальная скорость 80 км/час. Это сделано, что бы не нервировать нормальных людей. Королю не нужны подачки и поборы. Ограничение скорости возле мечети сделано по просьбе горожан. Раздался специальный сигнал от прибора, связанного с джепереской. Также пришло сообщение в виде смски на сотку дочери. Оказывается мы ехали 52 км/час. Мы поехали в ближайщий полицейский участок, ГАИ отдельно нет. Там дочери объяснили на большом экране, ее траекторию движения и скорость на каждом участке. Компьютер автоматически подловил превышение скорости и поднял тревогу. Дочь вернулась назад, взяла квитанцию и начала через ноутбук оплачивать штраф через свой банк. Я спросил, к чему такая спешка с оплатой штрафа? Дочь сказала, что завтра придется платить другую повышенную сумму штрафа. А через 3-5 дней вообще не попадешь в машину. Будет все заблокированно через пульт. В этом вся суть автоматизированного управления дорожным движения. Костанай по размерам одинаковый с Манамой. Можно смело вводить ихнюю систему. Порядка станет сразу больше. Хохлы и 112-ые начнут передвигаться пешком. Там после 3 нарушений закона водительские права аннулируются.

§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
. А взятка ещё дороже обойдётся. Н

Никогда и нигде в мире такого не было..
По моему..
Взятка это на Западе у вас вполне официальное лобби?
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§ elektron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Взятка это на Западе у вас вполне официальное лобби?

Цитата:
112:
Никогда и нигде в мире такого не было..По моему..

Ну так это по твоему, Марик! ;-)
А мне тут ка то не приходилось сталкиваться. Приезжай в гости, дай полицаю взятку, за что найдём, не так ли? А там посмотрим.
Я не исключаю возможности. что дают и берут. Но сам не сталкивался и желания особого нет :lol:

[Исправлено: elektron, 27.01.2018 - 11:09]
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Аноним
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 27.01.18 - 15:13
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Приезжай в гости, дай полицаю взятку, за что найдём, не та

Хех..
Понимаешь, я со своим уставом в чужой огород не полезу.
В гостях я исполняю негласный закон, вести себя только по их правилам, не брать в руки пульт от единственного телевизера, не ржать как лошадь над ними, не тыкать им в глаза пальцем и учить жизни, даже по пьяне..
И тем более если они взяток не дают, не давать тоже..
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§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А лобби это же конечно транснациональные кампании, которые подкупают на своем пути все и вся, начиная от того, кто то в каком нибудь городишке по кличке Святой продаст им за бесценок землю в самом лакомом кусочке, и заканчивая подкупами президентов целых стран, чтобы скупить там на корню нефтяные и алмазные месторождения..
Потом держа руку на пульсах у этих президентов, и в случае чего, могут перекрыть им денежный кислород, ту же самую разросшуюся взятку, арестовать миллиарды по всему миру, ввести войска..
Что не раз уже было..
И это лобби, но по другому обычный подкуп..
То бишь Взятка..
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гость
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 27.01.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:
вообще не попадешь в машину. Будет все заблокированно через пульт.

Это какой пульт ? Пульт управления , народом что ль ?

§ elektron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А лобби это же конечно транснациональные кампании, которые подкупают на своем пути все и вся, начиная

Марик ты по-моему что то тут путаешь. Взятка полицаю и бизнес (тендер) не одно и тоже :-P. Как можно сравнивать с не сравниваемым? "От благодарить" есть такой грешок, но это же "договорится" и взятка, не одно и тоже ;-) Хотя уже писал, восток дело тонкое. Раз так привыкли, то ничего не изменить походу? 8-)
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Гость
Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 28.01.18 - 00:47
Комментарий проходит проверку.
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