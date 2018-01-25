1952/ Доктор СИЗО Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито #81







Отправлено: - 14:42 Приучите себя к цивилизованным формам общения с законом. И вам сразу станет легче. 2 года назад, я ехал с дочерью. Она опаздывала на работу и заодно решила отвести меня в центр Манамы. Что бы я спокойно походил и посмотрел достопримечательности. Дорога пролегала вокруг большой мечети. Стоял знак ограничения 50 км/час. В Бахрейне максимальная скорость 80 км/час. Это сделано, что бы не нервировать нормальных людей. Королю не нужны подачки и поборы. Ограничение скорости возле мечети сделано по просьбе горожан. Раздался специальный сигнал от прибора, связанного с джепереской. Также пришло сообщение в виде смски на сотку дочери. Оказывается мы ехали 52 км/час. Мы поехали в ближайщий полицейский участок, ГАИ отдельно нет. Там дочери объяснили на большом экране, ее траекторию движения и скорость на каждом участке. Компьютер автоматически подловил превышение скорости и поднял тревогу. Дочь вернулась назад, взяла квитанцию и начала через ноутбук оплачивать штраф через свой банк. Я спросил, к чему такая спешка с оплатой штрафа? Дочь сказала, что завтра придется платить другую повышенную сумму штрафа. А через 3-5 дней вообще не попадешь в машину. Будет все заблокированно через пульт. В этом вся суть автоматизированного управления дорожным движения. Костанай по размерам одинаковый с Манамой. Можно смело вводить ихнюю систему. Порядка станет сразу больше. Хохлы и 112-ые начнут передвигаться пешком. Там после 3 нарушений закона водительские права аннулируются.