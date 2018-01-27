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§ NG.kz
Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31281
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись аварии в редакцию "НГ" прислал очевидец - пользователь нашего сайта под ником Вадим. Судя по видеозаписи, водитель служебного автобуса потерял сознание и врезался в ограждение на улице Воинов-Интернационалистов, недалеко от 15-го магазина.
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Народный контроль
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Судя по видеозаписи,
По какой видеозаписи судите? Уволить этого горе водителя с работы,взыскать ущерб !

§ Серый волк
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9349
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.01.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обзор для одичавших.
И для некоторых приехавших в наш город на этой технике из разных дыр, но не знающих на чем приехали.
[video]http://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Ioc9pEGP1vM[/video]
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Ioc9pEGP1vM

вторая часть найдется тут, как и интересное о других автобусах.
http://bus-club.ru/~CJz4w
Профайл

неравнодушная
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
сонька вчкбаева дык этож у твоего бая в конторе таки телеги... или ты готова стать спонсором на новый? нет?...тады сиди и не пиликай.

у тебя то есть? вброс защитан

Ола
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Судя по видеозаписи,
По какой видеозаписи судите? Уволить этого горе водителя с работы,взыскать ущерб !
Уволить надо того, кто допускает ситуацию когда люди на работе в обморок падают!

Народный контроль
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 20:10
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае




Отправлено: 27.01.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Ты бы уже определилось все таки. Тормоза или горе водитель. Штормит тебя что то из крайности в крайность. Какая еще будет версия, статьи УК ? :lol:

§ 112
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потерять сознание может каждый, у кого миокард больной, хондрос шеи, повышенный сахар или просто истерический обморок..
Многое из этого не выявит ни неврапатолог, ни кардиолог вовремя, ни эндокринолог и ни сам несчастный..
Мы вовремя проверяться когда ходим как часики?
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§ 112
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 9058
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тот же передавивший людей в метро автобусник, со стажем, профессионал от Бога..
А вот ведь выстрелило уже в возрасте..
Кто знает, когда это случится с тобой..
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§ elektron
Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Какая еще будет версия, статьи УК

Так ясно же сказали, запретить! И всё! Зачем тех.осмотр и прочее? ;-) :lol:
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