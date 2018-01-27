112 Re: Автобус врезался в ограждение дороги в Костанае #21





(Пользователи) Сообщений: 9058

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:18 Потерять сознание может каждый, у кого миокард больной, хондрос шеи, повышенный сахар или просто истерический обморок..

Многое из этого не выявит ни неврапатолог, ни кардиолог вовремя, ни эндокринолог и ни сам несчастный..

Мы вовремя проверяться когда ходим как часики?