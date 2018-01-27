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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13165
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Не разучились камрады брать талонами на бензин?

Последний раз - булочку им отдал. Видишь на фотке -
одна осталась. Пришлось Барбаре вечером - голодать.
Хорошо,хоть всю пенсию из Бардачка-
не забирают... :-o :lol: :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13165
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф я платил за 17 лет примерно
разов 10. Но все - безконтактные.
Тоесть с полицаяцаями в контакте -
небыл. Всё по фотографиям и квитанциям... :lol: :oops:
2 раза - за неправильную Паоковку,
остальное - за превышение скорости... :-P
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
остальное - за превышение скорости...

Так ты у нас Гонщик ещё тот :lol: :lol: :lol:
А что за встречку не разу? Хотя оно и понятно. Как можно считать за встречку, простой разворот. А вот там у них проблема. Взятку давать нужно, за то что с парковки выехал :-P
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