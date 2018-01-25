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§ NG.kz
Нет горячей воды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет горячей воды в КЖБИ. Кто-нибудь в курсе, доколе? В КТЭК дозвониться нереально...
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неравнодушная
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 27.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

супер, он поди в электроуглях такого не видел в химках строят мусорный вонючий завод в черте поселка :-o :-o :-o :-o :-o :-o

§ 112
Re: Нет горячей воды
112


(Пользователи)
Сообщений: 9050
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Почти двое суток прошло, куда автор поста пропал, чем закончилось, дали горячую воду или до настоящего времени отсутствует?

Наверно сам центральный кран по ошибке дернул у себя..
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