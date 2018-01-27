NG.kz Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен госинформзаказ



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:00 Министр информации и коммуникаций РК назвал пять причин, почему казахстанские СМИ на сегодня не могут обойтись без госинформзаказа. Пять аргументов Даурена Абаева - убедят ли они в вас в необходимости тратить миллиарды тенге?

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