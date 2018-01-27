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§ NG.kz
Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен госинформзаказ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций РК назвал пять причин, почему казахстанские СМИ на сегодня не могут обойтись без госинформзаказа. Пять аргументов Даурена Абаева - убедят ли они в вас в необходимости тратить миллиарды тенге?
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§ 112
Re: Даурен Абаев объяснил, зачем казахстанской медиасфере нужен...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9050
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.01.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Сериалы..
Я то американские иногда только смотрю, типа Рэя Донована или сейчас, Ответные меры вроде идет..
Но наши сериалы то вообще думается ни о чем..
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