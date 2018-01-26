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≡ В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В акимате Костанайской области создано новое управление - по цифровизации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 26 января, сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на расширенном совещании по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Мероприятие прошло в купольном зале филармонии с участием акимов городов и районов.
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НАК
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тоже давно говорят о трансформации и создания Цифровой рудник

Корпсе
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блокшешейн и криптооткаты

Ник
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 17:28
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Управление цифровизации создано в рамках оптимизации штата


Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?

§ КГСПС
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.01.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?

Королевство кривых зеркал - KZ.
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§ Дантист
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.01.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Каждой курице по браслету, каждому яйцу по чипу и птицефабрика оживет!
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Читатель 1
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При коммунистах лозунг такой был: "Партия сказала - надо, комсомол ответил - есть!" )))

§ Серый волк
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9344
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?

Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации! :lol:

Не удивлюсь если в скором времени появится надобность в управлениях умного опрыскивания и очень умной минерализации.

Ещё можно наконец на подобные клоунады билеты в филармонию продавать через сайт акимата, если осилят.
Это может быть будут первые доходы от цифровизации! :lol:
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Иолис
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 26.01.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей ЛИФТах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…"

§ Сыкымы
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
Сыкымы


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Сообщений: 30
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 27.01.18 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?

Нет. Оптимизация штата, как таковая, подразумевает то, что каждый сотрудник занимается своим делом, в котором имеет максимальные знания и опыт. В данном контексте эта фраза означает, что штат акимата расширяться не будет, а новое управление создадут путём перевода сотрудников из уже существующих подразделений. По принципу: " В своих смартфонах ковыряетесь, знач цифровые технологии вам не чужды - ну и тут разберётесь, ничё сложного..."
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§ Сыкымы
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 27.01.18 - 03:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, основной задачей вновь созданного управления будет найти тех, кто продаст оборудование и тех, кто его установит, а дальше по накатанной... Потом "неожиданно" выснится, что "впарили" им устаревшие технологии и оборудование, снятое с производства лет 10-15 назад и пылящееся на складах в ожидании чуда или утилизации (а кто там в технологиях разбираться-то будет?), главное - средства освоили и отчитались.
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гость
Re: В акимате Костанайской области создано новое управление - по...




Отправлено: 27.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"стояли датчики, с помощью которых фиксировалась урожайность ... фермер дифференцировано работал"
Очень неудачный пример, первый вице-министр сельского хозяйства, даже антипример. Смысл то наоборот. Белый дом то никаких датчиков не ставил фермеру, и показания с датчиков тоже белый дом не получал. Вы должны так работать, так поднять сельское хозяйство страны, чтоб фермеры сами хотели и ставили такие датчики.
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