Цитата: гость:

Это как? Оптимизация вроде бы подразумевает сокращение, нет?



Так это они и пели в филармонии, что именно в рамках оптимизации!



Не удивлюсь если в скором времени появится надобность в управлениях умного опрыскивания и очень умной минерализации.



Ещё можно наконец на подобные клоунады билеты в филармонию продавать через сайт акимата, если осилят.

Это может быть будут первые доходы от цифровизации!