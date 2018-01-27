NG.kz "Аварийный дом не может ждать 10 лет". Депутат обратился к Сагинтаеву



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:47 "Сегодня во многих городах нашей страны есть дома, признанные аварийными. Жители таких домов стоят в очереди в местных исполнительных органах", - сказал Ербулат Мукаев, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны.

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