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§ NG.kz
В Костанае отменили занятия во второй смене
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Температура воздуха в областном центре днем 27 января составила -27 градусов. Ветер 2-3 м/с, направление юго-восточное.
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андрей
Re: В Костанае отменили занятия во второй смене




Отправлено: 27.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно отменить то , чего нет .Пядитневка же ????

§ Victor Yang
Re: В Костанае отменили занятия во второй смене
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10198
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве на пятидневку ещё не перешли?
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