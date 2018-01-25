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§ NG.kz
Где-то стало дешево, а где-то сердито
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31278
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Обновленный КоАП с его штрафными послаблениями выглядит весьма неожиданно в череде повсеместного законодательного закручивания гаек. Особенно гуманен он оказался к автолюбителям, низведя непомерные штрафы за нарушения ПДД в ранг просто высоких. В чем подвох?
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Директор Пляжа
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 27.01.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:

Он еще (112), хотел за больничку рассказать.
Кому и сколько отстегивает поверх положенной оплаты.
Ждем.

google
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 27.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/ Доктор СИЗО:

Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон…
Что Доктор вы не настоящий? ;-) ;-) :lol:
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