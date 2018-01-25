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§ NG.kz
Где-то стало дешево, а где-то сердито
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Обновленный КоАП с его штрафными послаблениями выглядит весьма неожиданно в череде повсеместного законодательного закручивания гаек. Особенно гуманен он оказался к автолюбителям, низведя непомерные штрафы за нарушения ПДД в ранг просто высоких. В чем подвох?
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§ КГСПС
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.01.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения.

При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция - вечное зло, которое можно уменьшить, но не уничтожить полностью.
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1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 26.01.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока 112ый колотит нам все понты о том, что все гаишники у него продажные и клюют денежки с его ладошки. А этот факт еще проверить надо. Вы с этим согласны гражданин Тулепов Мереке Закенович? Пока вы лежите в теплой палате, люди, которых вы уверен оболгали. Обеспечивают твою же безопасность, работая на постах в 30 градусный мороз.

§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция - вечное зло, которое можно уменьшить, но не уничтожить полностью.

Они не должны контактировать или меньше с подобными себе..
Какой они там выберут путь через лет 80, это будет их выбор и уже не наш, возможно выберут путь Европы, Германии, либо Англии..
Тогда они начнут стремиться к тому знаменателю, единому с ними, и еще через лет 30 страну будет не узнать..
110 лет..
Да уш..
Выберут кнут, пусть сгинут от меча.
Мне их будет вообще не жалко, за выбранный путь среди себе подобных..
Они только подтвердят антитеорию Дарвина, что обезьяна никогда не станет человеком..
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§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 20:14
Комментарий удален модератором.
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Директор Пляжа
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 26.01.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, 112 с процедур пришел.
Халат в вашей палате как я понял первый хохол одел.
Коновалам то взятку чем давали?
А медсестричкам по шоколадкам выделили?
Или зажали, вы ведь только тем кто вас гнобит отмечаетесь.
Они то сразу видят, с этого можно поиметь и даже если не нарушил, развести того, без кого жизнь у взяточников плоха. :lol:

§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
медсестричкам по шоколадкам выделили?

Хех..
Ты не знаешь таких простейших законов в нашей реальной жЫзни, как и когда с этим нужно подходить?
Тебе 15 лет?
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§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас, уже спустя несколько лет в больнице, там подходы несколько иначе идут, я такое сразу просекаю и сразу даю понять, Что я представляю с Этим делом..
Не буду сейчас и возможно в ближайшем будущем говорить как там оно, как делается, как осторожно пробивается..
Но все предельно ясно, я получил и получаю то что хотел.
И я сделаю все то, чего по моему личному мнению от меня хотят другие..
А лежать извините за выражение со всяким сбродом с помоек, который подселяют в определенные палаты, потому что того требует закон, я не намерен..
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1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 26.01.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ясно господин Тулепов. Что же вы про больницу на гаишной ветке сразу заговорили? Я так надеялся, что вы вечером продолжите свои мемуары. Кому и сколько и главное за что давали взятки? Вы же теперь у нас Главный взяточник форума!!! 8-)

§ elektron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция - вечное зло, которое можно уменьшить, но не уничтожить полностью.

Только при поддержке мирового сообщества :lol:
Восток дело тонкое, как говорил одноимённый персонаж "Белое солнце пустыни" товарищ Сухов.
Менталитет и прочие факторы, как ни дави с верху, пока снизу не будет должного сервиса (его работы и обеспечения, причём за ту плату, что установлена) Так и будут дальше взятки процветать. ;-)
Профайл
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