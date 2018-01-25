Цитата: КГСПС:

При этом новые поколения не должны контактировать с нами и с действительностью, а это, увы, невозможно. Так что коррупция - вечное зло, которое можно уменьшить, но не уничтожить полностью.

Они не должны контактировать или меньше с подобными себе..

Какой они там выберут путь через лет 80, это будет их выбор и уже не наш, возможно выберут путь Европы, Германии, либо Англии..

Тогда они начнут стремиться к тому знаменателю, единому с ними, и еще через лет 30 страну будет не узнать..

110 лет..

Да уш..

Выберут кнут, пусть сгинут от меча.

Мне их будет вообще не жалко, за выбранный путь среди себе подобных..

Они только подтвердят антитеорию Дарвина, что обезьяна никогда не станет человеком..