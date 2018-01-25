elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10275





(Полноправные пользователи) Сообщений: 733

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:11 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

Не разучились камрады брать талонами на бензин?

У нас тут счёт выписывают, в течение 2-ух недель оплатить должен. И всё! Даже если остановят лично, чек к оплате, можешь оплатить лично, можешь перевести.

Хотя свой последний штраф из Франции по почте получал, лет 5-ть назад. За превышение скорости на 12-ть километров в час - 180 евриков отдал. В Германии всего то 15 стоит



[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 19:14]