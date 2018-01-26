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§ NG.kz
Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала 2018 года третьими лицами получено 145 адресных справок, 22 справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица и 16 справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках
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§ elektron
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально так? это на каком основании интересно? вообще-то это нарушение прав частной собственности и приватной сферы. Теперь, что "гостей" можно ждать наверное некоторым. Вот бы в 90-ые такое разрешили, работы для "чёрных риелторов" не початый край был бы.
Лучше бы узаконили время по уходу за ребёнком в течении 3-ёх лет (как это в других странах принято) с зачислением в рабочий стаж и как следствие в пенсионный.

[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 13:07]
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Бывалый
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам




Отправлено: 26.01.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это на каком основании интересно?

На основании разрешения владельца этой собственности...
Вы статью-то читали?

§ elektron
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На основании разрешения владельца этой собственности...Вы статью-то читали?

Читал. Да ладно. Банковские счета, кредитные карты, электронные кошелки взламывают. А тут СМС сообщение, проще не куда. Вариантов "отключить" клиента много ;-) А учитывая, что всё больше смартфонов деблокируются отпечатком пальца, ещё проще. :lol:

[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 13:23]
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Бывалый
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам




Отправлено: 26.01.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вариантов "отключить" клиента много

А кто пароль в личном кабинете вводить будет, чтобы потом там ввести код, пришедший по смс?

§ elektron
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то не спроста всё это я так думаю. Так как частная собственность, как и данные защищены конституцией :
"ПАСЕ указала, что право на неприкосновенность личной жизни, предоставленное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, должно защищать человека не только от вмешательства органов государственной власти, но и от любых посягательств со стороны частных лиц и организаций, включая средства массовой информации."
Но есть лазейка :
"Неприкосновенность частной жизни является основным правом человека, которое было определено в качестве презумпции того, что в жизни частных лиц должна существовать область, связанная с их независимым развитием, взаимодействием и свободой, т.е. сфера «частной жизни», при наличии или отсутствии отношений с другими лицами, которая является свободной от вмешательства государства, а также свободной от чрезмерного нежелательного вмешательства со стороны других лиц, не имеющих на это разрешения[1]."
Хотя эта лазейка спорная, вот ссылка кому интересно:
https://www.zakon.kz/4685815-pravo-na-chastnuju-zhizn-i-zashhitu.html#_ednref1
Можно ещё чего наковырять, но это больше для юристов интересно должно быть. Хотя у меня лично уже сомнения возникают. Не противоречит ли эта бесплатная услуга конституции Казахстана? :-x

[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 17:10]
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§ elektron
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А кто пароль в личном кабинете вводить будет, чтобы потом там ввести код, пришедший по смс?

Если пользователь зарегистрирован на портале и в базе мобильных граждан, то ему будет отправлено сообщение в личный кабинет для согласования (отказа) запроса, а также два SMS-сообщения на казахском и русском языках с запросом подтверждения (отказа) получения электронной справки на него третьим лицом. И только в случае подтверждения запроса (согласия) путем ответа на сообщение третьему лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет, - прокомментировали в организации.

Я могу и ошибаться, но походу достаточно регистрации и СМС сообщения для клиента (а также два SMS-сообщения на казахском и русском языках с запросом подтверждения (отказа) получения электронной справки на него третьим лицом), как я понимаю. Как будет реализовано посмотрим. Но вопросов достаточно
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§ elektron
Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут вообще, всё очень подозрительно. я бы сказал. Ну кому? Друзьям, жене, знакомым, приятелям каким нужна информация о твоей собственной недвижимости? Если такой простой, сам всем расскажи, делов то ;-) Ан нет СМС нужно, во как! :-x
Ну придёт мне это СМС от незнакомого мне лица, я откажу, а он вдруг, да всё равно информацию получит. Вот это уже интереснее спектакль будет! 8-) а там бац. ну по воображению и 90-ые в разгаре опять актуальны. :lol: Главное Марику не спалиться ;-)
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Гость
Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам




Отправлено: 27.01.18 - 01:04
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