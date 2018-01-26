elektron Re: Справки о недвижимости казахстанцев выдают третьим лицам #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 733

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:07 Вообще то не спроста всё это я так думаю. Так как частная собственность, как и данные защищены конституцией :

"ПАСЕ указала, что право на неприкосновенность личной жизни, предоставленное статьей 8 Европейской конвенции по правам человека, должно защищать человека не только от вмешательства органов государственной власти, но и от любых посягательств со стороны частных лиц и организаций, включая средства массовой информации."

Но есть лазейка :

"Неприкосновенность частной жизни является основным правом человека, которое было определено в качестве презумпции того, что в жизни частных лиц должна существовать область, связанная с их независимым развитием, взаимодействием и свободой, т.е. сфера «частной жизни», при наличии или отсутствии отношений с другими лицами, которая является свободной от вмешательства государства, а также свободной от чрезмерного нежелательного вмешательства со стороны других лиц, не имеющих на это разрешения[1]."

Хотя эта лазейка спорная, вот ссылка кому интересно:

https://www.zakon.kz/4685815-pravo-na-chastnuju-zhizn-i-zashhitu.html#_ednref1

Можно ещё чего наковырять, но это больше для юристов интересно должно быть. Хотя у меня лично уже сомнения возникают. Не противоречит ли эта бесплатная услуга конституции Казахстана?



[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 17:10]