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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 685 из 685«1...683684685
Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.01.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что, на свою Родину, в Свердловск то собираешься?
на чемпионат мира. по футболу.
думаю в финале встретятся Россия- Германия.
за кого будешь болеть?

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.01.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
офигеть. висит у меня сто лет в гараже номер с машины.
из германии. которую я покупал там.
номер 777. даже и не замечал.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.01.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
империалисты против России.
санкции.
олимпиада теперь . лишают. какой то освальд так решил.
а может их послать? в Сочи спартакиаду. членв таможенного союза.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13163
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.01.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, а Вы бы не могли этот номер на месяц выслать Марику. Пускай потешится.

А что,запросто. Могу заказать в мастерской.


Себе наверное закажу-drakon- на
аетровое стекло... :lol: :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3503
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.01.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
спартакиаду. членв таможенного союза

Привет Шура!
Так раньше и были спартакиады Дружбы народов СССР летняя и зимняя ,причём очень высокого уровня там были спортсмены.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13163
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.01.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ну что, на свою Родину, в Свердловск то собираешься?

Да нет уже там - никого. Да и в институте,на Комсомольском,
тоже наверное уже никого - нет... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13163
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.01.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
номер 777. даже и не замечал.

Вот кто - главный "понторез" Кустаная...
:lol: :lol: :lol:
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Хохол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.01.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
империалисты против России.
санкции.

Учи историю . Россия сама всегда была и до сих пор остаётся империей . Да ж в советское время , когда она тебе в башку вбивала о вреде империализма .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13163
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.01.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
за кого будешь болеть?

За Трёхцветный Флаг... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.01.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
За Трёхцветный Флаг...


ладно.
они оба у нах трехцветные.
ну ты понял.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.01.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Привет


барыс подкачал.
твои наверху.
но теперь цска и ска в корее. почти все.
из акбарса кто есть? что то не заметил.
интересно, а наши корейцы поедут?
ну янг, валя..
буряты как бы на таиланд вроде.
а что там в таиланде?
там же эти вроде...

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.01.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да есть и хорошие новости.
этот мок задродал.
от своей тупизны.
думаю Шипулин и Ничушкин поедут.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13163
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда - вынужден соглашаться с вашими
Депутатами,например с Елеусизовым.Не
получится - заменить пакеты,на бумажные.

Вот купил,я булочку,одну.Положил её в
бумажный пакет. Как будет кассирша -
определять,какую булочку я купил и сколько
она стоит?Для этого с обратной стороны -
есть полиэтиленовая вставка,где всё видно.
Просто нужно научиться - перерабатывать
эти пакеты или сжигать,на мусоросжигательном
заводе,вырабатывая - электроэнергию... :lol: :lol:
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1952/доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 26.01.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты Дракошка здесь в ГДР взятки местным гаишникам даешь? Не разучились камрады брать талонами на бензин?

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.01.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Не разучились камрады брать талонами на бензин?

У нас тут счёт выписывают, в течение 2-ух недель оплатить должен. И всё! Даже если остановят лично, чек к оплате, можешь оплатить лично, можешь перевести. 8-)
Хотя свой последний штраф из Франции по почте получал, лет 5-ть назад. За превышение скорости на 12-ть километров в час - 180 евриков отдал. В Германии всего то 15 стоит :-x

[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 19:14]
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