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§ NG.kz
Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за этим стоит?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Броская реклама группы 6PM Kostanay бойко зовет молодежь собраться вместе и весело провести время в приятной и уютной обстановке. Попробуйте наш хороший кофе и отдохните с душой, зовите друзей, слушайте классную музыку, знакомьтесь. Звучит прекрасно.
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§ 112
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9046
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тоже тут своя группа профессионалов Ютьюба..
Они нам не мешают, мы им..
Зачем подглядывать за такими же как и мы?
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андрей
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 26.01.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый ты уже просто , кризис среднего возраста , вот покоя не даёт , то что тебе молодёжь не даёт . А вы юные друзья всегда будьте юными и взрослеть не торопитесь , гуляйте и зажигайте ,информаторам на зависть

Алексей
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 26.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так таких групп там много. А контролировать никак, так как прикрываются хорошо. Обвинишь что секта, скажут ну как же, вон просто развлекаемся все вместе непринужденно.

Арман
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 26.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел по борьбе с экстремизмом, алло, вы где?

Пока фигней страдаете, умные сектари делом занимаются. Не удивляйтесь если ваш сынок или дочка вдруг потом нисчего станет вославлять Христа и подпевать госпелы по команде.

Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 26.01.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ссылки в конце, это типа не навязчивой рекламы, для тех кто незнал?
хмм..©

коматозник
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 26.01.18 - 16:23
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...




Отправлено: 26.01.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че плохого то? У нас свобода вероисповедания,вход в мечеть открыт и русским,как и в церковь казахам.Криминала нет.Пусть ходят куда хотят,лишь бы закон не преступали.

§ Victor Yang
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.01.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
У нас свобода вероисповедания,вход в мечеть открыт и русским,как и в церковь казахам.Криминала нет.

Как это нет? У нас все религиозные организации должны быть зарегистрированы, а религиозная литература распространяться может только в специальных местах - вон, даже иеговисты сейчас почти не раздают литературу.
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§ elektron
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.01.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а религиозная литература распространяться может только в специальных местах

Во молодцы уже порядок, не то что у нас. На каждом углу стоят фигню всякую продают, пройти иной раз не возможно. :lol:
Раз иду в центре города, продают какие то книжки с картинкой Эйнштейна и с надписью, что общество использует только 3-5 % своего мозга. Прикопались, не желаю ли купить, спросил, а что помогает? Говорят с обещанием на 100%. Говорю, чего тогда сам до сих пор книжками тут торгуешь?. Обиделись, больше не подходят ;-)

[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 18:14]
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§ Медный
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1698
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.01.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это и есть молодёжная ветка "свидетелей"
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