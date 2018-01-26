elektron Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 733

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:12 Цитата: Victor Yang:

а религиозная литература распространяться может только в специальных местах

Во молодцы уже порядок, не то что у нас. На каждом углу стоят фигню всякую продают, пройти иной раз не возможно.

Раз иду в центре города, продают какие то книжки с картинкой Эйнштейна и с надписью, что общество использует только 3-5 % своего мозга. Прикопались, не желаю ли купить, спросил, а что помогает? Говорят с обещанием на 100%. Говорю, чего тогда сам до сих пор книжками тут торгуешь?. Обиделись, больше не подходят



[Исправлено: elektron, 26.01.2018 - 18:14]