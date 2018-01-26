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Бывалый:
А кто пароль в личном кабинете вводить будет, чтобы потом там ввести код, пришедший по смс?
Если пользователь зарегистрирован на портале и в базе мобильных граждан, то ему будет отправлено сообщение в личный кабинет для согласования (отказа) запроса, а также два SMS-сообщения на казахском и русском языках с запросом подтверждения (отказа) получения электронной справки на него третьим лицом. И только в случае подтверждения запроса (согласия) путем ответа на сообщение третьему лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет, - прокомментировали в организации.
Я могу и ошибаться, но походу достаточно регистрации и СМС сообщения для клиента (а также два SMS-сообщения на казахском и русском языках с запросом подтверждения (отказа) получения электронной справки на него третьим лицом), как я понимаю. Как будет реализовано посмотрим. Но вопросов достаточно