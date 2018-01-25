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§ NG.kz
Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные онлайн-компании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В комитет по социально-культурному развитию и науке Сената обратились представители Ассоциации финансистов Казахстана с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы.
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§ сайлау курманов
Re: Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.01.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
больше чем уверен , вся эта гоп-кампания исходит из одних рук . а именно банкиры могут такое провернуть , раздать проблемным клиентам еще раз барбосов . с тем чтоб покрепче затянуть удавку и довести этих горемычных заемщиков до белой горячки . Косарев , ты молодец!
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§ КГСПС
Re: Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 25.01.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Косарев , ты молодец!

ВЛАДИСЛАВ КОСАРЕВ,
депутат мажилиса:

- Без санкции суда надо человека ограничивать, чтобы он не болтал всякую чепуху, не нес в общество элементы разложения. Не ждать суд и все прочее. Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же :-o
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§ сайлау курманов
Re: Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.01.18 - 07:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы находите в моих словах что то оскорбительное ?
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костанаец
Re: Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные...




Отправлено: 26.01.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на меня взяли подобный кредит, в микрокредитной онлайн организации деньги населению. да еще и без моего ведома. Без фото. подписи и личного присутствия) Узнал только об этом в банке и то случайно. Позвонил стал разбираться. написал заявление, так в этой конторке сразу очистили мою кредитную историю да еще и без решения суда. случай частый в наше время как оказалось, а в горотделе заявление до сих пор лежит без движения реакции 0.
вывод: не давайте никому копию своего удостоверения и периодически в цоне проверяйте просроченную задолженность, а то в один прекрасный день на границе остановят или коллекторы позвонят - а вы и не в курсе!))
всем добра.
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