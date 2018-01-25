костанаец Re: Депутат попросил Генпрокуратуру проверить кредитные... #4







Отправлено: - 12:34 на меня взяли подобный кредит, в микрокредитной онлайн организации деньги населению. да еще и без моего ведома. Без фото. подписи и личного присутствия) Узнал только об этом в банке и то случайно. Позвонил стал разбираться. написал заявление, так в этой конторке сразу очистили мою кредитную историю да еще и без решения суда. случай частый в наше время как оказалось, а в горотделе заявление до сих пор лежит без движения реакции 0.

вывод: не давайте никому копию своего удостоверения и периодически в цоне проверяйте просроченную задолженность, а то в один прекрасный день на границе остановят или коллекторы позвонят - а вы и не в курсе!))

всем добра.