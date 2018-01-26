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§ NG.kz
Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за этим стоит?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.01.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Броская реклама группы 6PM Kostanay бойко зовет молодежь собраться вместе и весело провести время в приятной и уютной обстановке. Попробуйте наш хороший кофе и отдохните с душой, зовите друзей, слушайте классную музыку, знакомьтесь. Звучит прекрасно.
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§ 112
Re: Группа в инстаграме устраивает собрания для молодежи. Что за...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тоже тут своя группа профессионалов Ютьюба..
Они нам не мешают, мы им..
Зачем подглядывать за такими же как и мы?
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