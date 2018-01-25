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§ NG.kz
Где-то стало дешево, а где-то сердито
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РК. Обновленный КоАП с его штрафными послаблениями выглядит весьма неожиданно в череде повсеместного законодательного закручивания гаек. Особенно гуманен он оказался к автолюбителям, низведя непомерные штрафы за нарушения ПДД в ранг просто высоких. В чем подвох?
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1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 26.01.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарик:
все эти лицемеры и тащат страну в пропасть и еще не стесняясь об этом пишут.

интересно будет послушать контраргументы наших взяткодателей. Скорей всего будут экать и мэкать, уводить разговор в сторону. Хотя статья им светит серьезная. С конфискацией имущества. Ихние добровольные признания опубликованы в СМИ. :-o :oops: :-x

Директор Пляжа
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 26.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итак, у нас уже два явных взяточника определилось.
Которые не только их дают, но еще как это есть хорошо рекламируют.
Сбивают понимаете ли народ с пути истинного.
Кто то из сумлевающихся, сейчас уже подумал, а почему и нет.
Не давал, теперь дам обязательно.

* Dron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.01.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

интересно будет послушать контраргументы наших взяткодателей. Скорей всего будут экать и мэкать, уводить разговор в сторону. Хотя статья им светит серьезная. С конфискацией имущества. Ихние добровольные признания опубликованы в СМИ.

Доктор, да Вы профи! 112й уже похоже занервничал.
Пропаганда взяточничества однако так и поперла от 112 и его вечного защитника по форуму Хохла.
Думаю компетентные органы уже прочли этот форум.
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§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Пропаганда взяточничества

Называй это как хочешь..
Но это наша жизнь тут..
Где ты увидел пропаганду, когда все берут и все дают, все нарушают, даже редактор в этом сознавалась, одного известного СМИ..
Ты не нарушал никогда?
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* Dron
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 246
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.01.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марика уже активно ищут в сети
big_6b222c16e8f544657520180126063946.html

[Исправлено: Dron, 26.01.2018 - 11:46]
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§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наоборот, у нас насаждаются какие то европэйские ценности, а это верховенство закона, справедливость, преступная демократия, уважение к полиции и к государственным структурам..
Насаждается пропаганда и культ не дать взятку и не взять..
Мы что, какие то европейцы что ли?
Не надо вот только нам этой пропаганды и их ценностей..
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1952/доктор СИЗО
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 26.01.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
а это верховенство закона, справедливость, преступная демократия, уважение к полиции и к государственным структурам..

об этом и говорится в ежегодном послании нашего Президента. А выходит на местах эти ценности, кое кому, кость в горле. Марик, только честно, ты на самом деле, идешь против течения? Или только придуряешься? :-) :-( ;-)

§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, порой давая взятку полицейскому, ты его ненавидишь..
Но если дать по закону втрое больше чем полицейскому, ты возненавидишь эти законы и тех кто их придумал еще больше..
Так что взятка исполняет своего рода роль громоотвода, от того, чтобы не возненавидеть государство и бросить свою злость на полицейского, который берет, на врача, на учителя, на сантехника из ПКСК, которые так же все на 100 процентов берут..
Причем преподы за свое никчемное образование дерут по 300 тысяч в год и это официальная взятка, одобренная государством..
А это, заплатишь 50 процентов, если в течении недели..
Что это как не взятка какому то базарному барыге?
Вполне себе официально..
Так вот, взятка полицейскому даже на много ниже этих 50ти процентов..яя
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§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
этом и говорится в ежегодном послании нашего Президента

И?
Ты стал как то лучше и чище душой, или только понт гнать мастер?
Скажи, как это в нашем обществе отразилось в более лучшую сторону?
Перестали убивать, воровать, давать и брать?
Что изменилось то?
Так вот, покуда мы все живы, врят ли что то сможем изменить..
Как говорится , сначала нужно обновить полный состав..
Населения..
Физически..
В смысле не порасстреливать всех и каждого, а подождать лет эдак 80, для смены полного цикла нашего поколения..
Профайл

§ 112
Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито
112


(Пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважение..
Пропаганда Уважения..
Ну вот возьми наших местных профессиональных некоторых Уважаемых комментаторов..
Как, чьерт побьери, как меня могут силой заставить Уважать тех, кто стоит на одной ноге с местной властью?
Да никак..
Ровно то же самое и в других масштабах, более широких..
Профайл

Гость
Где-то стало дешево, а где-то сердито




Отправлено: 26.01.18 - 12:52
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