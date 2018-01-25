112 Re: Где-то стало дешево, а где-то сердито #37





(Пользователи) Сообщений: 9033

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:17 Да, порой давая взятку полицейскому, ты его ненавидишь..

Но если дать по закону втрое больше чем полицейскому, ты возненавидишь эти законы и тех кто их придумал еще больше..

Так что взятка исполняет своего рода роль громоотвода, от того, чтобы не возненавидеть государство и бросить свою злость на полицейского, который берет, на врача, на учителя, на сантехника из ПКСК, которые так же все на 100 процентов берут..

Причем преподы за свое никчемное образование дерут по 300 тысяч в год и это официальная взятка, одобренная государством..

А это, заплатишь 50 процентов, если в течении недели..

Что это как не взятка какому то базарному барыге?

Вполне себе официально..

Так вот, взятка полицейскому даже на много ниже этих 50ти процентов..яя