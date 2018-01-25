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§ NG.kz
В очередной раз - о наболевшем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане начались ежегодные отчеты акимов всех уровней перед населением. Главная тема - итоги социально-экономического развития территорий в 2017 году и планах на 2018-й.
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§ Серый волк
Re: В очередной раз - о наболевшем
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9341
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О мои самые любимые разделы культур-мультурной жизни!
Я уж беспокоиться стал. Думал может отменили!
Не знаю почему, но зря событие в анонсы и Афиши не включили.

Только вот не знаю как правильно это можно озаглавить там...
Художественное чтение басен?
А может быть гастрольные выступления клоунов с ансамблем бурных аплодисментов?
;-)
Профайл

Гость
Re: В очередной раз - о наболевшем




Отправлено: 25.01.18 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посетите на сход в селе Ждановка 12 км от города. Хочется знать как там работает аким Ждановского сельского округа Костанайского района. Уж больно часто он попадал в поле зрение СМИ.

Рудненский бродяга
Re: В очередной раз - о наболевшем




Отправлено: 26.01.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще в Рудный, пожалуйста посетите.Вижу уже что вопросов не кто не по сценарию не задаст.У акима весело год 2017 прошел)Пусть подробно расскажет по смеемся вместе.Мне кажется ему если каверзный вопрос на тему его коррупционной составляющей задать, будет познавательно послушать,а то не где он так после того как дуспулова осудили, комментариев не давал.

§ 112
Re: В очередной раз - о наболевшем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.01.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудненский бродяга:
еще в Рудный, пожалуйста посетите.Вижу уже

В Рудном все нормально..
Зачем играть в вопросы ответы, это как то пользы даст что ли?
Профайл

Иолис
Re: В очередной раз - о наболевшем




Отправлено: 26.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять ИБД - иммитация бурной деятельности.
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