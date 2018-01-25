Рудненский бродяга Re: В очередной раз - о наболевшем #3







Отправлено: - 10:23 А еще в Рудный, пожалуйста посетите.Вижу уже что вопросов не кто не по сценарию не задаст.У акима весело год 2017 прошел)Пусть подробно расскажет по смеемся вместе.Мне кажется ему если каверзный вопрос на тему его коррупционной составляющей задать, будет познавательно послушать,а то не где он так после того как дуспулова осудили, комментариев не давал.