Цитата: Anna Болейн:

у меня брат качался и кушал спортивное питание и сейчас грыжа межпозвоночная .Неужели из за этого? А может из за нагрузки физической

нет-нет,и ищё рас нет! грыжа меж позвонками не от кача,а от еды... когда она попадает в желудок,желудок расдуваетца и начинает выдавливать пазванки и диски...



у "качей" позвоночных грыж почти не бывает... при регулярных и постепенных нагрузках на все мышцы,мышцы спины первые начинают набирать рост и эластичность,образуя на позвоночнике мышечный корсет... первыми,потому что позвоночник наша основа... при наличии слабых мышц спины,любое наше движение (и даже кряхтение на горшке) может стать предпосылкой к грыже...