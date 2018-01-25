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≡ «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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§ юля елиссева
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1004
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.01.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова вопрос. Если у него высшее спортивное образование, чтобы называть себя тренером?
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Vzrock
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 25.01.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот народу лишь бы прикопаться! Образование высшее спортивное. Парень в отличной форме, следовательно знает как помочь любому человеку добиться того же.

Читатель
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 25.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, Рустем!!! Есть чем гордиться!!!

§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 25.01.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vzrock:
Парень в отличной форме, следовательно знает как помочь любому человеку

Конечно, все они знают, где продается спортивная фармакология... А сколько людей потом по больницам бегает с осложненными защемлениями и протрузиями переходящими в грыжу, никто из этих тренеров рассказать не хочет? А то в 19-25 лет хорошо выглядеть, особенно с фармой, ума много не надо, а что касается биомеханики и просто химии тела, знаний как кот в лужу сыкнул. Настоящих тренеров процента 2 из общего числа. Особенно доставляет их способность рекомендовать людям диеты...
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§ Anna Болейн
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 25.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
больницам бегает с осложненными защемлениями и протрузиями переходящими в грыжу,

это точно ? у меня брат качался и кушал спортивное питание и сейчас грыжа межпозвоночная .Неужели из за этого? А может из за нагрузки физической
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бауржан
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 25.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
красавец!!!

§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 25.01.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Естественно от нагрузок. Любой спорт - это 100 травмы и болячки. Зачастую люди об этом забывают, путают занятия для здоровья с бодибилдингом, либо присед, становую, жим доводят до изнеможения организм, потом начинаются подпитки, мышцам легче, а кости, хрящи этого не знают им без разницы, они от природы на такое не расчитаны. А тренера поддерживают это разрывание ж... ы в зале и потом последствия...
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§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3503
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.01.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не по нраву мне такие габариты.
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07
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 26.01.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
у меня брат качался и кушал спортивное питание и сейчас грыжа межпозвоночная .Неужели из за этого? А может из за нагрузки физической

нет-нет,и ищё рас нет! грыжа меж позвонками не от кача,а от еды... когда она попадает в желудок,желудок расдуваетца и начинает выдавливать пазванки и диски... :cry:

у "качей" позвоночных грыж почти не бывает... при регулярных и постепенных нагрузках на все мышцы,мышцы спины первые начинают набирать рост и эластичность,образуя на позвоночнике мышечный корсет... первыми,потому что позвоночник наша основа... при наличии слабых мышц спины,любое наше движение (и даже кряхтение на горшке) может стать предпосылкой к грыже...

07
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 26.01.18 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Конечно, все они знают, где продается спортивная фармакология... А сколько людей потом по больницам бегает с осложненными защемлениями и протрузиями переходящими в грыжу, никто из этих тренеров рассказать не хочет?

если чел занимаетца,а не быкует у нево грыжи не бывает.... бери железо по весу,делай подходы по силе,и всё получитца... а если после "клавки" сразу схватить пятикилограммовые гантели,то канеш перекосоё@ит....

07
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 26.01.18 - 00:25
Комментарий удален модератором.

§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 26.01.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:

Я в спорте больше времени, чем тут некоторым инструкторам лет. И на деле они такие же "граматные" как и вы.
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