Цитата: Vital:

Есть на форуме сотрудники( даму) в личку отпешитесь. Телефонами обменяемся. Есть тема. Надо 20 лям. Процент отстегну на карман.

Цитата: 1952/доктор СИЗО:

предложение заманчивое. Я уже скинул его заинтересованным лицам. Может срастется?

Нанимает американский генерал летчиков на работу Заходит немец. Рассказывает, сколько налетал. в каких операциях участвовал. Генерал спрашивает: — А сколько хотите получать? — 3 тысячи долларов. — А на что вы их потратите? — Одну тысячу в банк положу, одну — семье, одну себе. Заходит англичанин. Тоже рассказывает сколько налетал. в каких операциях участвовал. — А сколько хотите получать? — 4 тысячи долларов. — А на что вы их потратите? — Одну в банк положу, две — семье, одну себе. Заходит русский. Генерал спрашивает: — Сколько налетал? — Нисколько. — ??? — В каких операциях участвовали? — Ни в каких. — А сколько получать хотите? — 9 тысяч. — А зачем вам столько? — Ну как? Три — вам. Три себе. А за три немец летать согласился.