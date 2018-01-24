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§ NG.kz
Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским бизнесменам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костанайской области и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" решили запустить программу кредитования малого и среднего бизнеса Аркалыка и прилегающих к нему районов под 1-2 процента годовых. Об этом сообщил Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, отвечая на депутатский запрос, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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1952/доктор СИЗО
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Бакчан кв в залог отдам. только она не тянет на столько . сам знаешь цены на рынке. Потому к (даму) обращаюсь.

Давай сделаем по нормальному. Ты сейчас переезжаешь жить к Лилии Кикабидзе. Твою квартиру закрываем, опечатываем и относим ключи в Даму банк. Там быстренько берешь кредит и открываешь свое дело.

Омар
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау, прав на 100%! В 2006 году формально ликвидировали работоспособного предприятия, а теперь правители голову ломают как помочь малому и среднему несу. ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ.

§ Vital
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бакчан а твой зять бахрейновский может дать 20 лям? Под проценты. оформим как положено. За два года верну. + процент
Профайл

§ Vital
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Давай сделаем по нормальному. Ты сейчас переезжаешь жить к Лилии Кикабидзе. Твою квартиру закрываем, опечатываем и относим ключи в Даму банк. Там быстренько берешь кредит и открываешь свое дело.

ок. Согласен. Мне есть где жить у меня две кв. Одну отдаю под залог. Чё решишь вопрос с 20 лямами? Две не смогу отдать. Страхуюсь Вдруг умру вторая детям останется автоматом.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 24.01.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Бакчан а твой зять бахрейновский может дать 20 лям? Под проценты. оформим как положено. За два года верну. + процент

он уже два года как пенсионер. Банкиром никогда не работал. Бывший начальник над айтишниками в нефтяной кампании.

§ Валентин
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7266
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.01.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Новость старая. Мы об этом писали еще в начале декабря


Видимо, пропустил, ранее не видел.

Полагаю, будет как в известном анекдоте:
- И тут мне карта как пошла...
Профайл

07
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 25.01.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Есть на форуме сотрудники( даму) в личку отпешитесь. Телефонами обменяемся. Есть тема. Надо 20 лям. Процент отстегну на карман.

:-) Цитата:
1952/доктор СИЗО:
предложение заманчивое. Я уже скинул его заинтересованным лицам. Может срастется?

:lol: Нанимает американский генерал летчиков на работу Заходит немец. Рассказывает, сколько налетал. в каких операциях участвовал. Генерал спрашивает: — А сколько хотите получать? — 3 тысячи долларов. — А на что вы их потратите? — Одну тысячу в банк положу, одну — семье, одну себе. Заходит англичанин. Тоже рассказывает сколько налетал. в каких операциях участвовал. — А сколько хотите получать? — 4 тысячи долларов. — А на что вы их потратите? — Одну в банк положу, две — семье, одну себе. Заходит русский. Генерал спрашивает: — Сколько налетал? — Нисколько. — ??? — В каких операциях участвовали? — Ни в каких. — А сколько получать хотите? — 9 тысяч. — А зачем вам столько? — Ну как? Три — вам. Три себе. А за три немец летать согласился. :lol: :lol:

07
Re: Кредиты под 1 процент годовых обещают аркалыкским...




Отправлено: 25.01.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Видимо, пропустил, ранее не видел.

та ты чо.... :-o вот жеж незадача.... ну терь посыпься пеплосом... или кофейными нифелями... :cry:
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