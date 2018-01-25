/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу своих "замерзающих работников"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу своих "замерзающих работников"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько фотографий с подписью "Замерзающий КТЭК" в рубрику "Народные новости" нам прислали 23 января.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10196
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.01.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сontrol:
сидя вот такие, ходят в окошко за деньгами раз в месяц.

Во-первых, какие - "такие"? Во-вторых, ты "в окошко" чаще ходишь? Или реже? К чему вообще этот комментарий был? О чем он?Цитата:
ваще:

да , ты вкалываешь. видим.
не покладая рук.

Речь обо мне что ли? Чем и где я занимаюсь - моё личное дело.
Профайл

...
Re: Руководство ГКП "КТЭК" прокомментировало жалобу...




Отправлено: 25.01.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, полагаю, что руководство учтет критику, выделит деньги и устранит все нарушения гигиены, заменит аппаратуру возможно там уже не потребуется сто работников, а потребуется 10 работников и там будет продолжена работа, но уже без этих работников, на их место по сто человек желающих найдется, рынок господа, а пришло там руководство очень креативное, я вам скажу, через год два там все будет по другому, другая современная техника и аппаратура, придут другие люди, а эти уйдут на вольные хлеба или на пмж искать такие же устаревшие котельный
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 1
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх