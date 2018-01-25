Цитата: Гость 4:

волка уволили похоже.

днем сидит в инете.

до этого по ночам.

он же сторожем вроде работает.

при синхрофазотроне.

Обычно шестёрки акиматские писали, (а некоторые даже на совещаниях бормотали) что мне платят за комментарии.

Синхрофазотрон кстати уже давно музейный экспонат.

Но рядом с ним сейчас от подъёмных кранов темно и грузовые поезда на станции в очередях.

Идет строительство нового Коллайдера круглые сутки.

Об этом вам точно не расскажет врущее ТВ с соловьёвыми и киселёвыми, любымое телеболото для быдла, способного только на три строчки или стырить чего нибудь в акимате.