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≡ Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан", как не попасться на взятках		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан", как не попасться на взятках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представитель департамента антикоррупционного бюро Нурбол Мекешов удивил участников республиканского семинара, проходившего 24 января в Алматы. На совещании "Формирование антикоррупционной культуры" он дал неоднозначные советы .
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§ Серый волк
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9341
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость 4:
волка уволили похоже.
днем сидит в инете.
до этого по ночам.
он же сторожем вроде работает.
при синхрофазотроне.

Обычно шестёрки акиматские писали, (а некоторые даже на совещаниях бормотали) что мне платят за комментарии.
Синхрофазотрон кстати уже давно музейный экспонат.
Но рядом с ним сейчас от подъёмных кранов темно и грузовые поезда на станции в очередях.
Идет строительство нового Коллайдера круглые сутки.
Об этом вам точно не расскажет врущее ТВ с соловьёвыми и киселёвыми, любымое телеболото для быдла, способного только на три строчки или стырить чего нибудь в акимате.
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§ 112
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Марик, ты самым целевым образом встучал всех взяточников Рудного.

Ничего страшного..
Придут опять успешные, высокие и важные..
И рожи безутешные, с гирляндами бабла..
С них не убудет..
Иногда нужно проучить их, чтоб хотя бы не наглели, брали, но не нагло..
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Директор Пляжа
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...




Отправлено: 25.01.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты что ли проучитель? Не смеши пожалуйста. Понты наше все?
Ты же в авторитете типо, а авторитету вообще не по понятиям отмечаться красным.
Сплошной клубок фантазий в противоречиях. :lol:

§ Серый волк
Re: Сотрудник Нацбюро учил членов партии "Нур Отан",...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9341
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Придут опять успешные, высокие и важные..
И рожи безутешные, с гирляндами бабла..


Марик да ты прям поэт!
Скачай пестню "есть улицы центральные"
Да свои стихи, да с продолжением их рож, будет хит!
:-)
Получишся автором!
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