Серый волк Re: Нет горячей воды #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9341

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:08 Ааааа! Люблю я троллепипедов акиматских! Такие тупенькие! Вот ещё два персонажа поспели! Да каких! Без них бы коллекция в этой ветке была не полная!



В недрах казахстанского интернета есть статья о государственных троллях.

http://eris.ratel.kz/raw/gosudarstvennye_trolli?page=1



Интересно было прочитать по случаю.

Это простынякин-бывалый без простыни просто вырисовывается. Типичный такой.

Что интересно он не вступает уже в терки за акиматских воришек и их совсем глупых прихвостней. Или уже рукой махнули на их безнадежность или замену готовят, но пока не знают кого. Вообще есть такое странное ощущение, что это очень сложная задача найти не ворующего.



Забавное, что им даже министерским не платят. Вбрасывают за оклад.

К признакам уже местных акиматских троллей совсем тупеньких можно добавить что и им это не оплачивается.



Их признаком явно видимым является полное отсутствие инициативы.

Они никогда не создают ничего на форуме достойного обсуждения, только вставляют свои фразы и огрызаются на других.

Они никогда не заходят в нерабочее время. Если только их не напрягают на это.

Они никогда не постят фото каких-либо событий и никогда не опишут где были и что видели.

Они вообще убожественны и все их посты - однообразные огрызания в ответ на любые касающиеся их чинушек действия.

Поскольку действия эти сплош отрицательные. То и палиться им приходится часто.

Ещё они не заморачиваются с кучей фейковых аккаунтов. Им лень. У них всего несколько.

Они реально глупы и их нужно менять. Но в Астане реально не знают на кого.