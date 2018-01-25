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§ NG.kz
Нет горячей воды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет горячей воды в КЖБИ. Кто-нибудь в курсе, доколе? В КТЭК дозвониться нереально...
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Народный контроль
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
которой все пользуются и имеют вас как хотят пользуясь тем, что вы или не знаете свои права или у вас они в зачаточном состоянии умерли.

Реально уже не смешно! Тебе там как оплачивают за комменты? Это же столько печатать,целую простыню за страну в которой и ни живёшь. Наверное копируешь методички которые вам раскидывают прапорщики. Тролля писанину можно отличить по количеству написанного и без смысла текст, где только виновата действующая власть.

неан
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 20:17
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 20:20
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вы идот и форум не читали, или вы платный акунамататский прихвостень?

Да нет , он простой человек . Простой человек который просто высказал своё мнение . У тебя есть понимание кто такие простые люди , или в твоей голове нет места таким ? Цитата:
Серый волк:
Мы ходим по чистым освещенным улицам и дворам, вы по темным гадюшникам с торчащими в темноте трубами теплотрасс и вонючими свалками.

Ну и ? Кто мешает тебе и дальше ходить по своим освещённым улицам и дворам ? Вообще у вас радиационный фон там в норме ? Других причин влияющих на злорадство , апсолютно счастливого человека , я например не вижу . Цитата:
Серый волк:
Это у вас кстати мусорные барыги, собственники самых вонючих и ужасных в мире контейнеров,

неан
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 21:57
Комментарий удален модератором.

неавнs
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 21:59
Комментарий удален модератором.

zass
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Гражданин или гражданина просто не в курсе куда и какому жулику звонить.
У нас отключить без предупреждения по закону могут только в аварийной ситуации.

у нас тоже, как это не знает какому? он тибе будет звонить за твои же деньги вирусом заражит твой старый комп совецкой сборки а платить будешь ты. :-x

§ Серый волк
Re: Нет горячей воды
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9341
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.01.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааааа! Люблю я троллепипедов акиматских! Такие тупенькие! Вот ещё два персонажа поспели! Да каких! Без них бы коллекция в этой ветке была не полная! :lol:

В недрах казахстанского интернета есть статья о государственных троллях.
http://eris.ratel.kz/raw/gosudarstvennye_trolli?page=1

Интересно было прочитать по случаю.
Это простынякин-бывалый без простыни просто вырисовывается. Типичный такой.
Что интересно он не вступает уже в терки за акиматских воришек и их совсем глупых прихвостней. Или уже рукой махнули на их безнадежность или замену готовят, но пока не знают кого. Вообще есть такое странное ощущение, что это очень сложная задача найти не ворующего.

Забавное, что им даже министерским не платят. Вбрасывают за оклад.
К признакам уже местных акиматских троллей совсем тупеньких можно добавить что и им это не оплачивается.

Их признаком явно видимым является полное отсутствие инициативы.
Они никогда не создают ничего на форуме достойного обсуждения, только вставляют свои фразы и огрызаются на других.
Они никогда не заходят в нерабочее время. Если только их не напрягают на это.
Они никогда не постят фото каких-либо событий и никогда не опишут где были и что видели.
Они вообще убожественны и все их посты - однообразные огрызания в ответ на любые касающиеся их чинушек действия.
Поскольку действия эти сплош отрицательные. То и палиться им приходится часто.
Ещё они не заморачиваются с кучей фейковых аккаунтов. Им лень. У них всего несколько.
Они реально глупы и их нужно менять. Но в Астане реально не знают на кого. :lol:
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zas
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Забавное, что им даже министерским не платят. Вбрасывают за оклад.
К признакам уже местных акиматских троллей совсем тупеньких можно добавить что и им это не оплачивается.

Их признаком явно видимым является полное отсутствие инициативы.
Они никогда не создают ничего на форуме достойного обсуждения, только вставляют свои фразы и огрызаются на других.
Они никогда не заходят в нерабочее время. Если только их не напрягают на это.
Они никогда не постят фото каких-либо событий и никогда не опишут где были и что видели.
Они вообще убожественны и все их посты - однообразные огрызания в ответ на любые касающиеся их чинушек действия.
Поскольку действия эти сплош отрицательные. То и палиться им приходится часто.
Ещё они не заморачиваются с кучей фейковых аккаунтов. Им лень. У них всего несколько.
Они реально глупы и их нужно менять. Но в Астане реально не знают на кого.

хех, маловато краски, той сажи которой ты тролль измазылся прежде чем сюда песать.

неан
Re: Нет горячей воды




Отправлено: 25.01.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
статья о государственных троллях

твоя биография то есть? замечательно. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P

§ olegggon
Re: Нет горячей воды
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 854
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.01.18 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
вас этого нет и ваши оплаты совершенно тёмные


У вас прям светятся, к Богу значит идут, очищенные от всего...
Да ладно, не заливай. Не только в статьях в интернете, по всем федеральным каналам регулярно проходят новости о том, как какая нибудь управляющая компания кинула жильцов в Москве или в Московской области. Причём у вас это всегда сопровождается криминалом с разборками и всякой мерзостью, несвойственной костанайской действительности.
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