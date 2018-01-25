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Серый волк:
Вы идот и форум не читали, или вы платный акунамататский прихвостень?
Да нет , он простой человек . Простой человек который просто высказал своё мнение . У тебя есть понимание кто такие простые люди , или в твоей голове нет места таким ? Цитата:
Серый волк:
Мы ходим по чистым освещенным улицам и дворам, вы по темным гадюшникам с торчащими в темноте трубами теплотрасс и вонючими свалками.
Ну и ? Кто мешает тебе и дальше ходить по своим освещённым улицам и дворам ? Вообще у вас радиационный фон там в норме ? Других причин влияющих на злорадство , апсолютно счастливого человека , я например не вижу . Цитата:
Серый волк:
Это у вас кстати мусорные барыги, собственники самых вонючих и ужасных в мире контейнеров,