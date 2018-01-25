ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10271







Отправлено: - 21:37 Цитата: kbkz1980:

Привет



барыс подкачал.

твои наверху.

но теперь цска и ска в корее. почти все.

из акбарса кто есть? что то не заметил.

интересно, а наши корейцы поедут?

ну янг, валя..

буряты как бы на таиланд вроде.

а что там в таиланде?

там же эти вроде...