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≡ Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в истории с дефектным прибором учета тепла		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в истории с дефектным прибором учета тепла
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые жилые дома в Костанае сдают в эксплуатацию с установленными счетчиками тепловой энергии. По идее жильцы могут с их помощью снижать расходы на коммунальные услуги. Но возможность далеко не всегда превращается в реальность. Как это случилось в пятиэтажке по ул. Текстильщиков, 2 «Б».
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§ Victor Yang
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10191
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.01.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пластиковые окна зимой начали запотевать, на них образуется влага, стекает на подоконник, и теперь тут везде плесень

Это говорит о проблемах с вентиляцией.
Профайл

Случайный гость
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...




Отправлено: 25.01.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запотевание окон- проблема повышенной влажности! Как раз из-за высокой герметичности. Прмещение просто нужно проветривать. У вентиляции при отсутствие притока воздуха такой функции нет.

ваще
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...




Отправлено: 25.01.18 - 10:40
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...




Отправлено: 25.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
Случайный гость:

Это говорит об халтуре строителей. Периметр окна не утеплен, зона промерзания находится вблизи внутренней поверхности стены.

гость
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...




Отправлено: 25.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окна установлены неправильно априори, это по фото даже видно, в зоне промерзающей части стены.

Народный контроль
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...




Отправлено: 25.01.18 - 11:18
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9010
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
говорит о проблемах с вентиляцией

Неправильно установлены с грубейшими нарушениями стеклопакеты..
У меня тоже так на одной из хат..
Сам не знаю теперь что делать или менять их полностью или переделывать..
Профайл

714
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...




Отправлено: 25.01.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Евгений Шибаршин!. О том, что счетчик б/у вы сказали ТОО Жан, что Вам это известно от жильцов. И попросили подтвердить. Вам не сказали ни Да ни Нет, потому что не владели этой информацией.Но тоже слышали от жильцов. Зачем искажаете Факты? Впрочем как и фамилию зам директора ТОО Жан. Виктория Коломацкая - это кто? Даже не удосужились прочитать на табличке. Проблему рассмотрели поверхностно. Накидали информации, чтобы побольше предложений. Придумали про неправильные показания, про какое то собрание. Вопрос возник только после счетов за декабрь, разнесенных в январе.. Еще раз убедились, что с журналистами лучше не обсуждать никакие темы .

эврика
Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в...




Отправлено: 25.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
банку с водой, да и цветы тоже, УБЕРИТЕ с окон!
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