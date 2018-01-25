Цитата: Около котлов температура достигает +27 градусов. И это при норме, согласно Трудовому кодексу, в 18-19 градусов выше нуля. На фотографию попал оператор паровых котлов, он осуществляет контроль над технологическим состоянием этих котлов. Температура на его рабочем месте около +30 градусов.

Давайте рассуждать логически чисто во вводным данным (школота, отпущенная с уроков подключайтесь). Дано: 1) операторная отделена от котлов, скорее всего, чтобы не коррозировать электрику и в случае ЧП не замкнуть все к такой-то бабушке. Температура у котлов, со слов начальника, +27С. Температура у оператора на 3 градуса больше t котлов, со слов начальника. Вопрос, где на.. ошибка, если директор отключил отопление еще год назад?

п.с. На фото мы видим оператора убирающего ноги от теплого пола(обжигает +30 все таки) и емкую операторную, с низкими потолками окруженную батареями отопления.