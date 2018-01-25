714 Re: Хождение по замкнутому кругу - как «НГ» искала крайнего в... #8







Отправлено: - 12:01 Уважаемый Евгений Шибаршин!. О том, что счетчик б/у вы сказали ТОО Жан, что Вам это известно от жильцов. И попросили подтвердить. Вам не сказали ни Да ни Нет, потому что не владели этой информацией.Но тоже слышали от жильцов. Зачем искажаете Факты? Впрочем как и фамилию зам директора ТОО Жан. Виктория Коломацкая - это кто? Даже не удосужились прочитать на табличке. Проблему рассмотрели поверхностно. Накидали информации, чтобы побольше предложений. Придумали про неправильные показания, про какое то собрание. Вопрос возник только после счетов за декабрь, разнесенных в январе.. Еще раз убедились, что с журналистами лучше не обсуждать никакие темы .