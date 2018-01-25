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≡ «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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§ юля елиссева
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 25.01.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова вопрос. Если у него высшее спортивное образование, чтобы называть себя тренером?
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Vzrock
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 25.01.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот народу лишь бы прикопаться! Образование высшее спортивное. Парень в отличной форме, следовательно знает как помочь любому человеку добиться того же.

Читатель
Re: «Грация и Сила!». Участник № 7 - Рустем Бегежанов




Отправлено: 25.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, Рустем!!! Есть чем гордиться!!!
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