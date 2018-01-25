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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.01.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация, в которой ты сам себе как бы уже и не принадлежишь, рано или поздно возникает в жизни всех крупных политиков. Отсюда - противоречия между их заявлениями и естественным ходом событий.
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андрей
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За что боролись как говорится , и это уже наш крест . А западу принципе мы не нужны . А вот в плане разжечь костёрчик , это можно . Только вся разница между нашими и их руководителями ,они не поспешают , что бы на свой счёт очередную галочку поставить . Поэтому держат в тонусе местную публику , печатая подобные статьи о тщеславии и диктаторстве , для того что бы когда придёт время всё было обоснованно .

Серж
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это пройдет.Тайное станет явным,время все расставит по своим местам.

* 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9010
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.01.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде так, в каждом городе, в каждом селе, и даже в каждом коллективе..
Не говоря уже о некоторых СМИ, где если не пронурлыкунишь редактору и его приближенным, то будешь забанен и на тебя коллеги по цеху должны показывать пальцем..
Так что Тимур, не он первый и не он последний..
Так делает каждый, кто хоть немного выберется из людской грязи чуть чуть повыше остальных..
Профайл

Кайрат
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 11:10
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли...




Отправлено: 25.01.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, чем же там почти миллион занят??))
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