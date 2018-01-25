112 Re: Тимур ГАФУРОВ: Всё могут короли... #3





(Пользователи) Сообщений: 9010

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 09:51 Везде так, в каждом городе, в каждом селе, и даже в каждом коллективе..

Не говоря уже о некоторых СМИ, где если не пронурлыкунишь редактору и его приближенным, то будешь забанен и на тебя коллеги по цеху должны показывать пальцем..

Так что Тимур, не он первый и не он последний..

Так делает каждый, кто хоть немного выберется из людской грязи чуть чуть повыше остальных..