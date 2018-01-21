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elektron:
Раньше выходили в 65, сегодня, рождённые после там какого то года в 67. Те кто попадает в тот промежуток, то есть кто ещё не вышел, но уже готовится, прибавляется по малому.
Гер (господин) или как там у иностранцев правильно? Заблуждение то не вводи, в том то и дело, поэтапно добавляется, таблицу внимательно изучи. Не сегодня, тут вы имеете ввиду конечно настоящее время, (Раньше выходили в 65, сегодня, рождённые после там какого то года в 67), только в будущем рождённые в 1964 году выйдут на пенсию в 67 лет, то есть 2031 году, а пока трудятся и им до пенсии по возрасту еще необходимо 13 лет, если конечно не относятся к льготным категориям граждан. При этом, кто родился в 1958 году им сейчас по 60 лет и они выйдут на пенсию по по достижению пенсионного возраста 66 лет в 2024 году.
Точнее раскладка такая:
1947 года рождения-65,1.(вышли в 2013 году).
1948-65,2.
1949-65,3.
1950-65,4.
1951-65,5.
1952-65,6. (выходят в 2018 году, соответственно в возрасте 65 лет 6 месяцев).
1953-65,7.
1954-65,8.
1955-65,9.
1956-65.10.
1957-65,11.
1958-66 (выйдут в 2024 году).
1959 далее по 2 месяца-66,2.
1960-66,4.
1961-66,6.
1962-66,8.
1963-66,10.
1964-67 лет (выйдут в 2031 году).