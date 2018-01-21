Цитата: Директор Пляжа:



Ой да ладно, с таким подходом тут минимум две ветки не причём 

Я то только хотел спросить:

Цитата: elektron:

Цитата:Kairat stayer: Если у Вашей мамы стаж 25 летЦитата:Kairat stayer: (от 10 до 33 и болееВы что действительно считаете. что этот стаж достоин оплаты пенсии? А как тогда остальные лет так 30-50 считать?

Средний возраст кстати около 70-ти лет вроде.

А мне всю «комсомолку» чуть ли не в упрёк. с переходом на личности и оскорбления Цитата: «И еще экспортированный элемент»

Да верьте кому хотите. Но не стоит о людях и их жизни по статейным газетам судить.

Как уже писал, что значит средняя? Одни едят мясо, другие капусту, в среднем все едят голубцы 

Так что бегун лучше больше отдыхайте и не нужно так нервничать по вопросам Вас не касаемых.

Цитата: 112:

Даже в такое послевоенное время уровень жизни немцев зашкаливал, как и средний возраст дожития или как его..И казалось бы кому они обязаны и должны благодарить за это, за экономическую революцию, того наверно называть не стоит..Парадоксально, но факт..

Какой Факт, Марик? У вас там что война прошла? А если нет, то почему так как есть, несмотря на всё оставленное?

А по теме забыл, что бы не отвлекаться. Считаю правильным. Мировая практика показывает, общежития не нужны. Только в глупой россии ещё их строят «дураки». Но вы же на Европу ориентируетесь? Так вот у нас их практически нет. Так что всё правильно У нас Общее проживание студентов в общих жилых блоках (типа малосемеек) или квартирах (тоже с большим количеством комнат WG называется, практицируется. Но это же не одно и тоже



Всем привет и добра



[Исправлено: elektron, 24.01.2018 - 19:22]