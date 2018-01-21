/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не будут – МОН РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.01.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году министерство образования не закладывает на строительство общежитий ни одного тенге. Эти деньги уйдут на гранты. Глава МОН отметил, что все деньги так или иначе достанутся казахстанским вузам.
Читать новость

Kairat stayer
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 23.01.18 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Раньше выходили в 65, сегодня, рождённые после там какого то года в 67. Те кто попадает в тот промежуток, то есть кто ещё не вышел, но уже готовится, прибавляется по малому.


Гер (господин) или как там у иностранцев правильно? Заблуждение то не вводи, в том то и дело, поэтапно добавляется, таблицу внимательно изучи. Не сегодня, тут вы имеете ввиду конечно настоящее время, (Раньше выходили в 65, сегодня, рождённые после там какого то года в 67), только в будущем рождённые в 1964 году выйдут на пенсию в 67 лет, то есть 2031 году, а пока трудятся и им до пенсии по возрасту еще необходимо 13 лет, если конечно не относятся к льготным категориям граждан. При этом, кто родился в 1958 году им сейчас по 60 лет и они выйдут на пенсию по по достижению пенсионного возраста 66 лет в 2024 году.

Точнее раскладка такая:

1947 года рождения-65,1.(вышли в 2013 году).
1948-65,2.
1949-65,3.
1950-65,4.
1951-65,5.
1952-65,6. (выходят в 2018 году, соответственно в возрасте 65 лет 6 месяцев).
1953-65,7.
1954-65,8.
1955-65,9.
1956-65.10.
1957-65,11.
1958-66 (выйдут в 2024 году).
1959 далее по 2 месяца-66,2.
1960-66,4.
1961-66,6.
1962-66,8.
1963-66,10.
1964-67 лет (выйдут в 2031 году).

любопытный
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 23.01.18 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
И еще экспортированный элемент, Комсомолке, как то я лично больше верю.

Бегун, зачем вы занимаетесь все время плагиатом? Собственных мозгов уже не хватает? 8-) 8-) 8-) 8-)

;-)
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 23.01.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любопытный:
Бегун, зачем вы занимаетесь все время плагиатом? Собственных мозгов уже не хватает?

Витаминов переел. :lol: :lol: :lol:

§ elektron
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.01.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Гер (господин) или как там у иностранцев правильно? Заблуждение то не вводи, в том то и дело, поэтапно добавляется

Вы читать вообще умеете? Зачем перефразировать то? О каком заблуждении речь? Не нужно так волноваться и писать, то о чём написно! 8-) :-x
Профайл

Директор Пляжа
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 23.01.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, а причем тут общежития и пенсионеры. Идите во флуд

житель севера
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 23.01.18 - 11:00
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...




Отправлено: 23.01.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не нужно так волноваться и писать, то о чём написно!


Цитата:
любопытный:
Собственных мозгов уже не хватает?


Как всегда, щечки надули. Цитата:
Директор Пляжа:
Товарищи, а причем тут общежития и пенсионеры.


Согласен, ещё витамины тоже не причём.

§ elektron
Re: Деньги на строительство общежитий вузов больше выделять не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 716
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.01.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Ой да ладно, с таким подходом тут минимум две ветки не причём 
Я то только хотел спросить:
Цитата:
elektron:
Цитата:Kairat stayer: Если у Вашей мамы стаж 25 летЦитата:Kairat stayer: (от 10 до 33 и болееВы что действительно считаете. что этот стаж достоин оплаты пенсии? А как тогда остальные лет так 30-50 считать?

Средний возраст кстати около 70-ти лет вроде.
А мне всю «комсомолку» чуть ли не в упрёк. ;-) с переходом на личности и оскорбления Цитата: «И еще экспортированный элемент»
Да верьте кому хотите. Но не стоит о людях и их жизни по статейным газетам судить.
Как уже писал, что значит средняя? Одни едят мясо, другие капусту, в среднем все едят голубцы 
Так что бегун лучше больше отдыхайте и не нужно так нервничать по вопросам Вас не касаемых.
Цитата:
112:
Даже в такое послевоенное время уровень жизни немцев зашкаливал, как и средний возраст дожития или как его..И казалось бы кому они обязаны и должны благодарить за это, за экономическую революцию, того наверно называть не стоит..Парадоксально, но факт..

Какой Факт, Марик? У вас там что война прошла? А если нет, то почему так как есть, несмотря на всё оставленное?
А по теме забыл, что бы не отвлекаться. Считаю правильным. Мировая практика показывает, общежития не нужны. Только в глупой россии ещё их строят «дураки». Но вы же на Европу ориентируетесь? Так вот у нас их практически нет. Так что всё правильно ;-) У нас Общее проживание студентов в общих жилых блоках (типа малосемеек) или квартирах (тоже с большим количеством комнат WG называется, практицируется. Но это же не одно и тоже
:lol: :lol: :lol:
Всем привет и добра :-)

[Исправлено: elektron, 24.01.2018 - 19:22]
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 0
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх