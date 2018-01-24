Цитата: 07:

ну и на.. ты слушаеш чё и кто говорит... чел он был,себе на уме... писал стихи,играл на гитаре,пел песни,играл в спектаклях,выпивал...

чувствовал,что мог делать и больше,да тормозили его... а так, как богема не бойцы,то и он не "воевал" особенно... были бабки-ширялся,не было-пил... обыкновенный человек,с запросами немного вышесреднего...

в том то и дело что общался с богемой то есть диссидентами, и давал информацию о них, за это ему позволялось многое, теперь подумай почему ему позволялось?