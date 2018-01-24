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§ NG.kz
В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под руководством пенсионерки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
61-летняя Валентина Сульдина, под началом которой торговали героином 10 жителей Рудного и Костаная, получила 19 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Приговор огласили сегодня в Специализированном межрайонном уголовном суде.
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Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Начальник:
Владимир Семёнович
умер в 1980 году

Завтра у него - День Рождения.
Исполнилось бы ему - 80 лет...

Что то не очень хорошее, стали о нем говорить, и наркозависимы, и с диссидентами, что то у него не хорошо, нравился он мне раньше но после того что слышу сейчас о нем, как то не то...

Золотой человек
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
при советах были наркоманы и их торговцы , что я не припомню???

По пальцам можно было перечислить болЬных наркоманией при СССР !!!!

чел
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 14:25
Комментарий удален модератором.

Ольга
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поверхностное изложение событий журна-
листом,не имеющим понятия об этом деле.
В.Михель никогда не был сожителем Суль-
диной В.Не судья,а прокуроры отказались
от обвинения Савенковой Т.и Блинова Д.в
ОПГ и т.д.

Кайрбек
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваши - это кто? Ваши - наверное - крышуют? Менты..

Я имею ввиду аульных, они знать не знают что такое наркотики и где их брать, главное на что брать, если он сидит на ипотеке, у него нет квартиры, весь день с выпученными глазами бегает, где копейку заработать, что бы прокормить семью, да и не наш этот кайф, для продвинутых, у которых все есть, там нет ни одного из бедной семьи.

Хрюша и степаша
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кто-нибудь помнит , при советах были наркоманы и их торговцы , что я не припомню???

Были. Но нарки употребляли самодельную отраву. Или маковое молочко гнали или уксусный ангидрид в садовом тырили с консервного завода, ну и плюс клей, растворитель и прочее. Статья расстрельная была, барыг практически небыло, а если и были, гасились конкретно, впрочем как и нарки.. А счас видишь ли химию оптом тащат , а все никак оптовиков найти не могут.Хотя у любого 20 летнего парня спроси где шмаль достать или что потяжелее он пару адресов тут же нарисует

07
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
.,:
нравился он мне раньше но после того что слышу сейчас о нем, как то не то...

ну и на.. ты слушаеш чё и кто говорит... чел он был,себе на уме... писал стихи,играл на гитаре,пел песни,играл в спектаклях,выпивал...
чувствовал,что мог делать и больше,да тормозили его... а так, как богема не бойцы,то и он не "воевал" особенно... были бабки-ширялся,не было-пил... обыкновенный человек,с запросами немного вышесреднего...

07
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 18:05
Комментарий удален модератором.

.,
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
ну и на.. ты слушаеш чё и кто говорит... чел он был,себе на уме... писал стихи,играл на гитаре,пел песни,играл в спектаклях,выпивал...
чувствовал,что мог делать и больше,да тормозили его... а так, как богема не бойцы,то и он не "воевал" особенно... были бабки-ширялся,не было-пил... обыкновенный человек,с запросами немного вышесреднего...

в том то и дело что общался с богемой то есть диссидентами, и давал информацию о них, за это ему позволялось многое, теперь подумай почему ему позволялось?

07
Re: В Костанае вынесен приговор ОПГ наркоторговцев под...




Отправлено: 24.01.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
.,:
богемой то есть диссидентами

не всякая богема-диссиденты,не всякие диссиденты,богема... и тем более,не все они были политические оппоненты существующему режиму... по большей части,обыкновенные склочники,мечтающие или об эмиграции,или об лаврах мученников...Цитата:
.,:
теперь подумай почему ему позволялось?

мнето на кой буй это нужно? башню за когото ломать... высоцкий,диссиденты,богема... у них своя жизнь,у меня своя... тебе-то зачем их стиранное и не стиранное исподнее?
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