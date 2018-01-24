Цитата: drakon:

А тут - без палок.

Сабражать нада - Кахоль.

Наивный буржуйский пенсионер . А хвастался что женщин в этой жизни много было , а натуру женскую так и не познал . Щас она напишет что , эт я и фото моё . Не для того она средь бела дня , в пасмурную погоду , при плохой видимости чёрные очки напялила . Там в статье есть и фамилия Лили . Отыскать её телефон по телефонному справочнику и уточнить , она или нет , не составляет труда . Костанай маленький городок и две разные Лили , бегающие рано утром (она этим хвасталась и не единожды) это возможно , но нереально . Лучше найди этот номер НГ (стр. 9 от 18.01.18) и полюбуйся на эту гарну дивчину .