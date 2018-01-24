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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 13:14
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
легко прохожу с большим запасом.

Тут на днях разглядывал местные газеты , и попалась одна статья в КН про костанайцев которые не впадают в спячку зимой . Ну типо пример для подражания . Ну и фото таких . На одном из фото , две мадам , пешком и с палками , которые каждый день с 7 утра шарохаются по городу по полтора часа , называя это скандинавской ходьбой . Одну зовут Лилия , и она позирует почему то в солцезащитных очках , скрывая лицо . А я думал Лиля бегом занимается .

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец. Опять понизили. За что? За правду? Правда нынче не в моде.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.01.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Шо милок соскучишся? Лилькаешь на всю округу :lol:
На сноуборде я катаюсь .
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.01.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Капец. Опять понизили.

Ну вот,сегодня литер беленькой в ход пойдёт :lol:
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kop
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Литерное мероприятие..."

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шо милок соскучишся? Лилькаешь на всю округу

А чё стесняться и скрываться за очками . Пример для подражания должен быть узнаваем и открыт . Популярным личностям , призывающим к здоровому образу жизни незачем инкогнитость . Эт нам любителям пива , водки и самогона нужно скрывать свои пристрастия и внешность .

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохол у меня есть ее внешность. Она красивая. Я не дам ее фото не кому. Конкуренцию могу не выдержать. Я рано или поздно ее добюсь.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13156
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
две мадам , пешком и с палками ,

Цитата:
kbkz1980:
На сноуборде я катаюсь .

А тут - без палок.
Сабражать нада - Кахоль... :lol: :lol:
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я не дам ее фото не кому

Виртуалишь сам на сам?)

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А тут - без палок.
Сабражать нада - Кахоль.

Наивный буржуйский пенсионер . А хвастался что женщин в этой жизни много было , а натуру женскую так и не познал . Щас она напишет что , эт я и фото моё . Не для того она средь бела дня , в пасмурную погоду , при плохой видимости чёрные очки напялила . Там в статье есть и фамилия Лили . Отыскать её телефон по телефонному справочнику и уточнить , она или нет , не составляет труда . Костанай маленький городок и две разные Лили , бегающие рано утром (она этим хвасталась и не единожды) это возможно , но нереально . Лучше найди этот номер НГ (стр. 9 от 18.01.18) и полюбуйся на эту гарну дивчину .

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.01.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Лучше найди этот номер НГ

Пардон , номер в КН . Вот он истинный патриотизм когда все мысли , чувства и любовь только к НГ , отсюда такие ляпы .

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты конкретно ссылку скинь. Че я не вижу в кн ее. Я то ее знаю. Пока не вижу.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Не пугай его, он практически готов, подарить мерседес был..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я устал уже . Я 125 раз кн открыл и не нашёл. Можешь пальцем чтоли показать.?
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