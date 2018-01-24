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§ NG.kz
Два холодных антициклона определяют погоду на большей части территории Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Синоптики не прогнозируют в Костанайской области ослабления морозов в ближайшие три дня. К холодным воздушным массам Монгольского антициклона присоединились не менее холодные воздушные массы Арктического антициклона.
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Народный контроль
Re: Два холодных антициклона определяют погоду на большей части...




Отправлено: 24.01.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- По ночам мороз будет достигать 30-35, местами 38 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. -
Раз наши гадальщицы на кофейной гуще дают такой прогноз, значить потеплеет однозначно!

§ Вася Картошкин
Re: Два холодных антициклона определяют погоду на большей части...
Вася Картошкин


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Сообщений: 38
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 24.01.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу действительно жесткие морозы.[video]https://www.youtube.com/watch?v=PXIgbqybFcQ[/video].
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