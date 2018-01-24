коматозник Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля... #50







Отправлено: - 21:21 Цитата: 112:

Не барыжили там гайцы и эти номера не продавались..

Это уже трёп ни о чем.Когда начальником был Б, тогда да , а ари Ж ууже барыжили , а потом ваще конвеер с ценой