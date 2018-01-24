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§ NG.kz
Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля могут теперь казахстанцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 15 января такую услугу запустила госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с Министерством внутренних дел, сообщает пресс-служба госкорпорации. Она же пояснила, как заказать номерные знаки и сколько они будут стоить.
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§ 112
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:

Барыжили сами гайцы, гос

Не барыжили там гайцы и эти номера не продавались..
Эти номера давали определенным Уважаемым людям бесплатно, не богатым буратинобарыгам за их мерские деньги..
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§ 112
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Как девушку то зовут?

Зовут ее Алия..
Практически та же нация, то же имя, которое тебе нравится..
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вован
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всем привет, а кто в курсе что у нас изменилась растаможка на авто ?

§ Vital
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.01.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вован:

говорят изменилась. я щас тоже эту тему пробиваю. хочу с литвы кое че притащить дорогое.
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гость
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
простого сотрудника МВД Игоря Воробьева
далеко не простой он был по должности , на данный момент плохо всё у него , ролик этот был соломинкой , сломавшей спину верблюду .

коматозник
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...




Отправлено: 24.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не барыжили там гайцы и эти номера не продавались..

Это уже трёп ни о чем.Когда начальником был Б, тогда да , а ари Ж ууже барыжили , а потом ваще конвеер с ценой

§ 112
Re: Подбирать буквенные комбинации для номера своего автомобиля...
112


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Сообщений: 8998
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.01.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Это уже трёп ни о чем.Когда начальником б

001 был 5000 долларов..
Квартира однушка в среднем 500..
Брали?
Ога..
Продавали 10 квартир и брали один номер..
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