NG.kz Операционный зал для приема граждан открыли в ДВД Костанайской области



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31239

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:14 Теперь в одном месте жители области могут получить архивные справки, подать заявку на приобретение и регистрацию оружия. Также здесь будут регистрировать приехавших в Казахстан иностранных граждан, продлевать и выдавать визы.

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