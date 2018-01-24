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§ NG.kz
Операционный зал для приема граждан открыли в ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.01.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в одном месте жители области могут получить архивные справки, подать заявку на приобретение и регистрацию оружия. Также здесь будут регистрировать приехавших в Казахстан иностранных граждан, продлевать и выдавать визы.
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Народный контроль
Re: Операционный зал для приема граждан открыли в ДВД...




Отправлено: 24.01.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А передать эти услуги в чистом виде в ЦОН,слабо? Как раз таки в ДВД возможно быть коррупция!
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