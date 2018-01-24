NG.kz За незаконную продажу дизтоплива на 6,8 млн тенге осуждены жители Тарановского района



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31233

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:55 Для реализации своего замысла Тулепов подобрал из числа своих родственников и знакомых А. Хамитова и Н. Митрофанова, которым рассказал о возможностях вступления в преступную группу, перспективах совместного обогащения и получения прибыли.

Читать новость



